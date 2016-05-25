İhtiyaç Sahibi Aileler İçin

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınlara yönelik düzenlemiş olduğu eğitsel, kültürel, sanatsal etkinliklerinin yanı sıra sosyal projelere de devam ediyor.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Yardım Gönüllüleri Derneği işbirliği ile başlatılan “İhtiyacınız Olmayana İhtiyacımız Var” kampanyası kapsamında hayırsever bir vatandaş tarafından temin edilen kumaşlar kıyafete dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması planlanmakta. Bu kapsamda Kale Bent Mahallesi’nde Kale Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dikiş Nakış Kursu kursiyerleri gönüllü olarak ihtiyaç sahibi aileler için kıyafet dikiyor.

Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, temin edilen kumaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere özellikle kıyafet noktasında katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Bulut, “Kadın Meclisi olarak gönül birliği, yürek birliği ile Malatya’da STK’lar ve kamu kurumları ile işbirliği içinde çalışma gayreti içindeyiz. Bugün Kale ilçesindeki kursiyerler gönül birliğimize eklendiler, bu kapsamda kursiyerlere ve kurs eğitmeni Nevin Ateş’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Dikiş Nakış Kursu Eğitmeni Nevin Ateş, ihtiyaç sahibi aileler için emeklerini ortaya koyduklarını söyleyerek, yapılan çalışmadan dolayı Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne teşekkür etti.

Kursiyerler, her şeyin maddi olarak ölçülemeyeceğini, emekleri ile projeye katkıda bulunmanın çok daha anlamlı olduğunu ifade ederek, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ve Yardım Gönüllüleri Derneği’ne teşekkür ettiler.

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