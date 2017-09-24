“İhtiyacımız Olan Bir Galibiyetti”

Evkur Yeni Malatyasporun forvet oyuncusu Adem Büyük, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

4-2 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçında EYMS’nin gollerinden birini de kaydeden Büyük, “İyi mücadele ettik. İyi mücadeleyle de galip geldik, çok mutluyuz. Kardemir Karabükspor deplasmanına gelirken, ‘puan kaybedeceğiz’ havasında gelmedik. Çünkü bir iyi bir takıma sahibiz. Bunu da hep beraber sahaya yansıttık ve sahadan galibiyetle ayrıldık” dedi.

Tecrübeli futbolcu, takımdaki herkesin galibiyete inandığını belirterek, şunları söyledi:

“İlk yarı 3-0 üstünlüğümüzle bitti. Tabi ki ilk yarıda bu skoru beklemiyorduk ama oyunun genelinde kazanacağımızı biliyorduk. Takımda herkes galibiyete inanmıştı. Bursaspor karşısında çok iyi ir futbol oynamadık ama son 15 dakikada oynadığımız oyun bu hafta kazanacağımızın habercisiydi. Hafta içerisinde de iyi çalıştık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. İyi hazırlandık, iyi mücadele ettik ve haklı bir galibiyet aldık.”

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Büyük, “Taraftarlarımız uzun bir yoldan gelerek, Karabük’te bizi 90 dakika desteklediler. Taraftarlarımızın da ayağına sağlık. Onlarda bizim için itici bir güç geçen hafta Bursaspor maçında aldığımız mağlubiyetle onları üzmüştük. Ama ‘Bursaspor maçında alınan mağlubiyet telafi edeceğiz’ demiştik. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi