‘İhtiyaçlarının Tamamı Karşılandı’

Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ‘Gönül Elçileri’ projesi kapsamında 5 aile ziyaret ederek öğrencilere eğitim malzemeleri yardımında bulundu.

Proje ve ziyaretlere ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

“Malatya İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Koordinatörlüğü, Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Ortaklığı ile Bir Oda Bir Gelecek isimli proje Vali Ali Kaban’ın eşi Hanımefendi Neriman Kaban tarafından başlatılmıştır.

TOKİ 1+1 Sosyal Konutlarda ikamet etmekte olan ders çalışma koşulları yetersiz ailelerin ortaokula devam eden çocuklarının ders çalışma koşullarının iyileştirilerek okul başarılarının artırılabilmesi adına 53 öğrencimiz için bu proje kapsamında ailelerimizin çocuklarına özel tasarımlı çalışma masası ve çalışma koltuklarının teslim edilip, kırtasiye ihtiyaçlarının tamamı karşılanmıştır.

Materyal ihtiyaçları karşılanan öğrencilerimizin verimli ve etkin ders çalışma tekniklerini öğrenebilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman psikolog tarafından eğitim danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Proje çerçevesinde aile iletişiminin daha etkin hale gelmesini sağlayabilmek adına annelerimize yönelik Kadın Yaşam Merkezinde evde kendi imkânları doğrultusunda yapabilecekleri sportif aktiviteler eğitimi verilmiştir.

Sosyal etkinliklerden uzak ailelerimizi bir nebze mutlu edebilmek için 30.03.2018 tarihinde annelerimiz ve öğrencilerimize tiyatro etkinliği düzenlenerek güzel bir gün geçirmeleri sağlanmıştır.

Bunun yanı sıra projemiz çerçevesinde sinema, anneler günü etkinliği ve piknik gezimiz yapılarak projenin hedefine ulaşması sağlanarak kendine özgüvenli, bilinçli bireylerin yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.”

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