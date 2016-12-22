İhtiyaçlı İki Aileye Ev Yaptırıldı
Kale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ev yardımında bulunuldu.
SYDV Fon Kurulu kararıyla, Erdemli Mahallesi’nde eşiyle yaşayan bir yaşlı çift ile Kale Mahallesinde 82 yaşındaki annesiyle oturan bir kadına, 50’şer metrekare, İkizpınar Mahallesi’nde de 2 çocuklu bir aileye 90 metrekare betonarme ev yaptırıldı.
Toplam 75 bin liraya mal olan evler, ailelere teslim edildi.
AA
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