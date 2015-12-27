“İkazlarımızı Yapmaktayız”

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanlığı’na 6’ncı dönemde de İsmet Bayram seçildi.

ESKKK’nın 2012 hesap yılı olağan seçimli genel kurul toplantısı, ilçenin Memurlar Kulübü Salonu’nda yapıldı. Genel kurulda tek aday olarak çıkan İsmet Bayram tekrar 6. dönemde 25. yıla kadar vizesini Doğanşehir esnafından oy birliğiyle aldı. Genel kurula, bakanlık temsilcileri, Doğanşehir Halk Bankası temsilcileri ve Doğanşehir esnafı katıldı. İsmet Bayram, genel kurulda yaptığı konuşmada, 2012 yılında kooperatifin 10 milyon TL kredi dağıttığı ve buna karşılık 85 bin TL kar ettiğine vurgu yaptı. Başkan İsmet Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim vermiş olduğumuz krediler malumunuz olduğu gibi hazine destekli, sübvanseli kredilerdir. Alınan krediler amacında kullanılır da, vade tarihinde taksitler ödenirse esnafımız için bu büyük bir nimettir. Şu anda Türkiye’ de kullandırılan en düşük faiz oranlı krediler bizim kredilerdir. Türkiye Halk Bankası kanalı ile Esnaf ve sanatkarlarımıza Kooperatiflerimizce kullandırılan kredilerin faiz oranı, 25 bin TL ‘sına kadar yıllık yüzde 6, 25 bin TL. sının üzerindeki kredilerde ise yüzde 7.8 dir. Bu faiz oranları üzerine kesintileri de eklediğimiz zaman azami yıllık faiz yüzde 10 u bulmaktadır. Bugünkü faiz sistemi içerisinde yıllık yüzde 20 den az bir faiz oranıyla hiçbir bankanın kredi vermesi mümkün değildir.”

Başkan İsmet Bayram, “İlçemizin en ücra belde ve köylerindeki Esnaf ve Sanatkarlarımıza kredi kullandıran Kooperatifimiz, şu an için ortaklarına 80 bin TL’sine kadar kredi vermekte olup, kredi kullanan esnaflarımızın kullandıkları kredileri zamanında yatırdıkları takdirde kooperatifimizin kredi limiti 125 bin TL’sine kadar yükseltilecektir.

Kredisini zamanında yatıramayan esnaflarımız kooperatifimizin takip oranını yükseltmekte buda kredi limitlerimizin 125 bin TL’ye yükselmesine engel teşkil etmektedir. Bu durumdaki 50 – 60 esnafımızın yüzünden diğer 350.- 400 esnafımız 125 bin TL den faydalanmamaktadır. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu gereği herkese yasal işlem yapmak zorundayız. 01.02. 2013 tarihinden itibaren takipte borcu olan tüm esnafımıza yasal işlem yapılacaktır. Asaleten veya kefaleten borcu olan ve yasal işlem görmüş tüm esnaflarımızın, kesinlikle bir daha kredi kullanma şansları kalmayacak ve icraya verileceklerdir. Bu konuda tüm esnafımıza gerekli duyuru ve ikazlarımızı sıklıkla yapmaktayız.”

İlçe Kooperatif Başkanlığı’nın yanı sıra, bölge başkanı ve genel merkez yönetim kurulu üyesi olan İsmet Bayram başkanlığındaki Doğanşehir İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kurul sonrası göreve seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“İsmet Bayram (Başkan), Neşet Karakuş, Engin Zelyurt, Rıfat Topal ve Enver kaplan. Denetim Kurulu: Hasan Aygün ve Selami Tanışık.”