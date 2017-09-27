“IKBY İle Görüşmeyeceğim”

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, televizyonda yayınlanan konuşmasında, “Anayasaya aykırılığı ve gayri meşru olması sebebiyle referandumun sonuçları hakkında konuşmayacağız ve tartışmayacağız” dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, anayasaya aykırı ve gayri meşru olması sebebiyle dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan referandum ve sonuçları ile ilgili olarak Kürt bölgesel yönetimiyle görüşmeyeceğini söyledi.

Mesut Barzani, referandumun bağlayıcı olmadığını, Kürt kontrolündeki bölgenin Irak’tan ayrılması konusunda Bağdat ve komşu ülkelerle görüşmek için meşru bir yetki almayı hedeflendiği söyledi.

Bağdat, iha