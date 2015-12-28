İki Aile Kavga Etti: 5 Ölü

Gaziantep’te akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında yaşanan boşanma kavgasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Mücahitler mahallesinde bulunan özel bir hastane önünde yaşandı. Boşanma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki aile, hastane önünde karşılaştı. Tartışmaya başlayan şahıslar silahlı bıçaklı kavga etti. Kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 4 tanesi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavgayı ayırdıktan sonra 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alına şahıslar emniyete götürülürken hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.