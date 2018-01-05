“İki Bacı, İkimiz de İyi Olduk”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü’nde yoğun bir şekilde uygulanan bu yöntem; yaşlı insanları hem risklerden, hemde yaşadıkları sıkıntılardan kurtarıyor.

Yaşlı hastalar için riskli olan klasik yöntem açık kalp ameliyatı ile daralmış aort kapağın çıkarılması yöntemi artık genel anestezi kullanılmadan ve cerrahi müdahale olmaksızın yapılıyor. Hastalar ise 3-4 gün sonra taburcu ediliyor.

Tıpta gelişen teknoloji ve yöntemler riskli ameliyat olması gereken hastalara sunduğu alternatifle kolaylıklar sağlıyor. Açık kalp ameliyatı yapılamayan ya da ameliyat edilmesi yüksek riskli olan hastalarda aort kapağı cerrahi olmaksızın, kasık damarından girilerek değiştiriliyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü’nde yoğun bir şekilde uygulanan bu yöntem; yaşlı insanları hem risklerden, hemde yaşadıkları sıkıntılardan kurtarıyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 76 yaşındaki Ümran Kırmızıtoprak ve 86 yaşındaki Adile Koluaçık adlı iki kız kardeş iki ay aralıklarla açık kalp ameliyatı olmadan ve genel anestezi kullanılmadan aort kapakları kasık damarından girilerek değiştirildi. Ümran Kırmızıtoprak, 2 ay sonra kendisi gibi aynı yöntemle ameliyat olan ablasını hastanede ziyaret etti.

-“Bu yöntem ile risklerden uzak kalıyorlar”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Ermiş, “Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çabuk yorulma, halsizlik gibi şikayetler ile hastalar genelde bize başvuruyorlar. Yaptığımız tetkiklerde eğer aort darlığı tanısını koymuş isek, kasık yolu ile çok kısa bir süre içerisinde aort kapağını değiştirebiliyoruz. Hastalarda 3 gün, 4 gün gibi bir süre içerisinde hızlı bir şekilde evlerine dönebiliyorlar, normal yaşantılarına kavuşabiliyorlar. Bu yöntemin özelliği hastalar kesinlikle anestezi almıyorlar ve açık kalp cerrahisinin yarattığı risklerden uzak kalıyorlar.” şeklinde bilgi verdi.

-“Artık çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz”

Uyguladıkları yöntemin yeni bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Ermiş şu bilgileri paylaştı:

“Yeni bir tedavi yöntemi açıkçası, özellikle aort darlığı yaşlı kişilerde çok sık gördüğümüz bir kalp hastalığı. Bazen risk yüksek olduğunda biz bu hastalara müdahale edemiyoruz. Tedavisiz bırakabiliyorduk. Çünkü hastalar yaşlı olduğu için ve ek hastalıkları fazlaca olduğu için ameliyat riski yüksek oluyordu bu hastalarda. Günümüzde katheter yolu ile artık bu aort darlığının tedavisini çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Hastalar genel anestezi almıyorlar, kesinlikle uyutulmuyorlar ve çok kısa bir süre içerisinde, eğer kasık yolu ile yapılmış ise 3 gün-4 gün içinde hastaları taburcu edebiliyoruz.”

-“Kalp hastalıklarını daha sık görür hale geldik”

Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Ermiş, “Yaşam süresinin uzaması ile beraber yaşlı popülasyonumuz artıyor. Yaşın artması ile beraber bu kalp hastalıklarını daha sık görür hale geldik. Teknoloji ilerliyor. Bu teknolojik ilerlemelere paralel olarak hastalarımızı eskiye göre çok daha güzel, daha iyi sonuçlarla tedavi edebiliyoruz.” dedi.

-“15 yaşındaki genç kız gibi oldum. Yürüyemiyordum”

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2 ay önce aort kapağı değiştirilen 76 yaşındaki Ümran Kırmızıtoprak, “Aynı hastalıktan, ben 2 ay olmadı daha, operasyon geçirdim, yine hocam yaptı. Allah razı ola. Ablamı perişan olunca bende hemen getirdim ablamı buraya. Onu da iyileştirdi, beni de, çok şükür. Dünya varmış. Ben annemden yeni doğmuş, 15 yaşındaki genç kız gibi oldum. Yürüyemiyordum, şurdan şuraya adım atamıyordum, nefesim kesiliyordu.” dedi.

-“İki bacı, ikimizde iyi olduk”

Rahatsızlanması sonucu kız kardeşi tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine getirilen ve yeni ameliyat olan 86 yaşındaki Adile Koluaçık ise, yaşadığı durumu şu şekilde aktardı:

“İyiyim gurban, çok iyiyim. Şükür Allah’a. Doktorumuzun elinde iyi olduk, şükürler olsun. İki bacı, ikimizde iyi olduk şükür. Adeta öldük, geri dirildik.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com