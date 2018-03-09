İki Bakan Cumartesi Malatya’da

Cumartesi günü yapılacak olan AKP Kadın Kolları İl Kongresine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da katılacağı bildirildi.

İl Kadın Kolları Kongresinin yanı sıra her iki bakanın da Yeşilyurt Belediyesi ‘Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı’nın temel atma törenine katılacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun Belediye ziyaretinin ardından öğleden sonra da Elazığ’a gideceği belirtildi.

AKP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanların programı şöyle:

Saat 09.00 Yeşilyurt Belediyesi Kahvaltı programı Gedik Kent Park Sosyal Tesisleri

Saat 10.00 Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı Temel Atma Töreni (Turgut Özal Mahallesi)

Saat 10.45 Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyareti

Saat 11.15 Malatya Kadın Kolları İl Kongresi- Ömer Halisdemir Konferans Salonu (Belediye Konferans Salonu-2. Ordunun Karşısı)

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com