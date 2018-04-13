İki Bakanın Malatya Programı Yoğun

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Cumartesi günü çeşitli etkinlik ve toplantılara katılacaklar.

Devam eden 12. Tarım Fuarı’ndaki Koyun Kırkım Töreni ile STK temsilcileri ile toplantıya katılacak olan her iki bakan akşam Malatya’dan ayrılacak.

Malatya Valiliği’nden alınan bilgiye göre Bakanlar Fakıbaba ile Tüfenkci’nin 14 Nisan Cumartesi günkü Malatya programları şöyle:

08.00: Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa’dan Malatya’ya Hareket (Havayolu)

09.00: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Tarım İl-İlçe Müdürleri ve Personeli İle Toplantı (Yer: GTHB İl Müdürlüğü) 10.00: TKDK Hibeleri İle Desteklenen Projeler; TKDK 8 Proje Sözleşme imzalama, 2 Proje Temel Atma Töreni, 3 Proje Açılış Töreni Yer: OSB BİOSAN Gıda Tesisi – Kayısı Soğuk Hava Deposu

11.00: Battalgazi Belediyesi Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi Açılışı Yer: Battalgazi

12.00: Fuar Alanı Ziyareti ve Koyun Kırkım Yarışması ve Şenliği

12.45: Eczane Açılışı (Atatürk Caddesi)

13.30: Serbest Zaman

14.30: STK’lar ile Toplantı (Yer Ramada Hotel)

16.00: AKP İl Başkanlığı Ziyaret

17.00: İşletme Ziyareti Yer:Dutpınarı Süt ve Pekmez işletmesi

18.00: Antalya Alanya Gazipaşa Havalimanına Hareket (Bakan Fakıbaba)

19.00: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci , Tüketici Haklar Derneği Malatya Şubesi’nin 10.Yıl Programı (Yer: Ramada Otel)

23.00: İstanbul’a Hareket (Bakan Tüfenkci)

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi