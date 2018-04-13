Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

İki Bakanın Malatya Programı Yoğun

İki Bakanın Malatya Programı Yoğun
  • 13.04.2018
  • 0

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Cumartesi günü çeşitli etkinlik ve toplantılara katılacaklar.

Devam eden 12. Tarım Fuarı’ndaki Koyun Kırkım Töreni ile STK temsilcileri ile toplantıya katılacak olan her iki bakan akşam Malatya’dan ayrılacak.

Malatya Valiliği’nden alınan bilgiye göre Bakanlar Fakıbaba ile Tüfenkci’nin 14 Nisan Cumartesi günkü Malatya programları şöyle:

08.00: Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa’dan Malatya’ya Hareket (Havayolu) 

09.00: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Tarım İl-İlçe Müdürleri ve Personeli İle Toplantı (Yer: GTHB İl Müdürlüğü)  10.00: TKDK Hibeleri İle Desteklenen Projeler; TKDK 8 Proje Sözleşme imzalama, 2 Proje Temel Atma Töreni, 3 Proje Açılış Töreni Yer: OSB BİOSAN Gıda Tesisi – Kayısı Soğuk Hava Deposu

11.00: Battalgazi Belediyesi Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi Açılışı Yer: Battalgazi 

12.00: Fuar Alanı Ziyareti ve Koyun Kırkım Yarışması ve Şenliği 

12.45: Eczane Açılışı (Atatürk Caddesi) 

13.30: Serbest Zaman  

14.30: STK’lar ile Toplantı (Yer Ramada Hotel)

16.00: AKP İl Başkanlığı Ziyaret 

17.00: İşletme Ziyareti Yer:Dutpınarı Süt ve Pekmez işletmesi 

18.00: Antalya Alanya Gazipaşa Havalimanına Hareket  (Bakan Fakıbaba)

 19.00: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci , Tüketici Haklar Derneği Malatya Şubesi’nin 10.Yıl Programı (Yer: Ramada Otel)

 23.00: İstanbul’a Hareket (Bakan Tüfenkci)

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."