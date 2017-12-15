Tüfenkci ve Zeybekci’nin Gelişi Ertelendi
İnönü Üniversitesi’nde Cumartesi günü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla yapılacak açılış töreni, bakanların program değişikliği yüzünden ileri bir tarihe ertelendi.
Konuya ilişkin olarak İnönü Üniversitesi’nden şu açıklama yapıldı:
“Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla 16 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan M. Şahin Nalbant Konukevi ve Turgut Özal Tıp Merkezindeki çeşitli birimlerin toplu açılış töreni değerli Bakanlarımızın aniden gelişen program değişikliği nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”
malatyahaber.com- Bülten
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