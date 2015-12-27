İki Baraj 12 Aralık’ta Devrede

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12 Aralık 2012’de Malatya’daki Boztepe ve Kapıkaya barajlarını hizmete alacak.

Bakanlıktan yapılan ”Malatya’ya 12.12.12 Müjdesi” başlıklı açıklamada, Bakanlıkça inşa edilen Malatya Boztepe ve Kapıkaya barajlarının 12 Aralık 2012 tarihinde hizmete alınmasıyla toplam 157 bin dekar arazinin sulanacağı, bölge ekonomisine 67.5 milyon lira gelir sağlanacağı belirtildi.

Çerkezyazısı ve Derme Ovalarının sulanması projesiyle de 161 bin 400 dekar arazinin suyla buluşmasının sağlanacağı kaydedilen açıklamada, kurulacak yeni tabiat parkı, şehir ormanı ve keklik üretme istasyonuyla Malatyalılar’ın hem rahat nefes alacağı hem de doğanın korunmasına katkıda bulunulacağı vurgulandı.

Barajlar ve sulama projesinin içinde bulunduğu toplu tesis açılışının 12 Aralık’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirilen açıklamada, barajlar ve projeler hakkında şu bilgilere yer verildi:

”Malatya il merkezine 50 kilometre uzaklıkta ve Kuruçay Deresi üzerinde inşa edilen Boztepe Barajı projesiyle, Yazıhan Ovası’nda yaklaşık 117 bin dekar arazinin sulanması hedefleniyor. Yüksekliği 79 metreye ulaşan barajda iki tünel yer alıyor. Projenin maliyeti 85 milyon lira olarak gerçekleşecek. Proje alanında yıllık toplam zirai gelirin 44 milyon 513 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Sulama projesinin de hayata geçirilmesiyle sulama alanında Türkiye’deki ortalama bir ilçenin nüfusu olan 12 bin kişi istihdam edilecek. Bölgede ziraat ve hayvancılığın kalkınmasına önemli bir katkı sağlanacak.

Malatya merkeze 23 kilometre uzaklıktaki, Kapıkaya köyünün güneyinde ve Mamikan Deresi üzerinde yer alan Kapıkaya Barajı projesiyle de Kale Ovası’nda 40 bin dekar arazinin sulanması hedefleniyor. Temel yüksekliği 90 metreyi bulan baraj 183 milyon liraya mal olacak. Kapıkaya Barajı projesiyle Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 23 milyon liralık gelir sağlanacak. Ayrıca baraj gölünün yapılandırılmasıyla balık üretiminin ve artışının sağlanması için çeşitli girişimlerde bulunulacak. Böylelikle balık meraklısı yöre halkına yeni bir istihdam kapısı da açılmış olacak.”

-Tabiat parti ve keklik üretim çiftliği kurulacak-

Çerkezyazısı ve Derme ovalarında 161 bin 400 dekar arazinin sulanması çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, sulama şebekesinin uzunluğunun 686 bin 450 metreyi bulacağı, projenin dekar başına 285 liralık net gelir sağlaması beklendiği ifade edildi.

Yaklaşık 40 bin dekar alan üzerine kurulacak Turgut Özal Tabiat Parkı ile Malatyalılar’ın şehrin yanı başında tabiat unsurlarıyla buluşacağı vurgulanan açıklamada. Orduzu D tipi şehir ormanıyla vatandaşların daha rahat nefes alacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca İnönü üniversitesi bünyesinde kurulacak Keklik Üretme İstasyonu’nda doğaya yüzlerce kekliğin kazandırılacağı kaydedildi. Keklik üretiminin bilimsel koşullarda yapılacağı istasyona uzmanların yanı sıra akademisyenlerin de katkı sunacağı dile getirilen açıklamada, çeşitli illerden 300 anaç kekliğin getirildiği çiftlikte yılda 10 bin ila 15 bin civarında keklik üretiminin hedeflendiği bildirildi.