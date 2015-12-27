“İki Eğitim Kampüsü Yapılacak”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya’ya yapılacak olan iki eğitim kampüsünden İkizce Kampüsü’nün bu yıl yatırım programına alınacağını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, eğitim yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, planlamada olan iki eğitim kampüsü hakkında bilgi aktardı.

Tatlı “İlimizde 2 eğitim kampüsü projesi vardı. Eğitim kampüslerimizden birisi Battalgazi ilçesinde, diğeri Yeşilyurt ilçemizin sınırları içerisinde. Battalgazi’de eğitim kampüsü için planladığımız yer üniversitenin arkası, tavuk çiftliğinin olduğu bölge, Yeşilyurt sınırları içerisinde planlanan eğitim kampüsü de Özel İdare Binasının arka tarafında İkizce Kampüsü. İkizce Kampüsüyle alakalı Bakanlık bizden bilgileri istedi. Biz de en son şekliyle Bakanlığa gönderdik. Ümit ediyoruz ki, 2015 yatırım programı içerisinde değerlendirilir. Bakanlığın da bizim de hedefimiz bu. 5 bin kişilik bir kampüs. Öncelikle yapımı hedeflenen şu anda İkizce Kampüsü. Çünkü altyapısı tamamlan yer bu kampüs. Bu kampüste eğitim donatılarının bitirilmesi bizim için önceliklidir. Kampüs tamamlandıktan sonra buraya hangi okulların taşınacağına karar vereceğiz. Bu kampüs içerisinde kesinlikle teknik okullar içerisinde olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Bizim 60 okul inşaatımız devam ediyor. Bu 60 inşaatın 33’üne yakını bitti. Bunlardan bir kısmını teslim aldık yani, geçici kabullerini yaptık ve eğitim, öğretim faaliyetine başladık. Bir kısmının da geçici kabulünü yaptık ama yıl sonu olması hasebiyle ambarlardaki sayımdan dolayı donatımlarını yapmadık, Ocak ayının başında donatımını yapacağız, bir kısmının da geçici kabulleri yapılıyor. Toplamda 33 binamız bitti. Ve inşallah 2. dönemde bu 33 binanın tamamında eğitim öğretim faaliyeti başlamış olacak. Devam eden 27 okulumuz var. bu okullarımızın çoğu orta öğretim. Bunların bazıları Yeşilyurt ilçesi bazıları Battalgazi ilçesinin sınırları içerisinde. Bir de taşra ilçelerimizde var” diyen Tatlı, bazı yeni dersler konusunda şu bilgileri aktardı:

“Milli Eğitim Şurasında bazı kararlar alındı. Müfredata bazı yeni dersler konuldu. Okul öncesi eğitimle alakalı bazı çalışmalar yapıldı. Şura’nın tavsiye kararı uygulamaya dönük olarak ortaya çıktı. Bizim hazırlıklı olabilmemiz için bazı çalışmalarımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin verilmesi insan gelişimin en hızlı olduğu çağlardan birisidir. İnsanın şekillendiği çağlardan birisidir. Bu çağda çocuklarımızın okul öncesi eğitimde yapacağı faaliyetlerin içerisine serpiştirilmiş olarak değerler eğitiminin verilmesi bizim için önemlidir. Bu konu zaten okullarımızda uygulana gelen bir konudur. Ama şimdi müfredatımıza giriyor.

Yine Osmanlıca dersi de öyle. Gerçi bizim ilimiz için yeni bir kavram değil. Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde zaten Osmanlıca ders olarak veriliyor. Aslında bizim gibi iller için Osmanlıca olmazsa olmazımız olmalı. Hemen bitişiğimizdeki Gazi İlkokulunun arşivi Osmanlıcadır. En azından bu arşivdeki bilgileri okumamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte eğer şuradan alınan tavsiye kararları uygulamaya konulursa biz İmam Hatip Liselerimizin tamamında da Osmanlıca eğitimine başlayacağız.”