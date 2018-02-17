İki Evde Yangın Çıktı

Malatya’da 2 ayrı evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Hidayet Mahallesi İlkin Sokak da bir evin mutfak bölümünde meydana gelen yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu sırada yangına müdahale eden bir vatandaş ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahsa sağlık ekipleri müdahale ederken, yangında maddi hasar oluştu.

Kentteki bir diğer yangın ise Fırat Mahallesi Venüs Sokakta yaşandı. Bir evin bodrum katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, bina içerisindeki dumanlar ise ekipler tarafından tahliye edildi.

Her iki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

iha