Pütürge ve Arguvan Gruplarında Lider

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta geride kalırken, Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Büyükler Ligi’nde A Grubu’nda Pütürge Belediyespor ile birlikte Demirspor ve Hekimhan Belediyesi Gençlik Spor mağlubiyet yüzü görmedi. Grubun son sırasına demirleyen Malatyaspor ise henüz puanla tanışamadı.

B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor namağlup liderliğini sürdürürken Darendespor, Ataköyspor ve Doğanşehir Belediyespor’un 10’ar puanları bulunuyor.

PÜTÜRGE BELEDİYESPOR 16 PUANLA ZİRVEDE

A Grubu’nda geride kalan 6 haftada 5 galibiyet, 1’de beraberlik alan Pütürge Belediyespor, 16 puanla liderliğini sürdürmesini bildi. Pütürge Belediyespor, 6 karşılaşmada 18 gol kaydederken, kalesinde 5 gol gördü.

Pütürge Belediyespor’u 14’er puana sahip Demirspor ile Hekimhan Belediyesi Gençlik Spor takip ediyor.

Grup’ta dördüncü sıradaki 1966 Malatya Gençlik’in 9, beşinci sıradaki Battalgazi Belediyespor’un 6, altıncı sıradaki Sanayispor’un 5, yedinci sıradaki Kale Gençlerbirliği’nin ise 4 puanı bulunuyor. Son sıradaki Malatyaspor’un ise henüz puanı yok.

ARGUVAN LİDER ÜÇ TAKIM TAKİPTE

B Grubu’nda geride kalan haftada 5 karşılaşmaya çıkan Arguvan Belediyespor, 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan topladı ve liderliğini sürdürdü. Mavi beyazlılar, 4 haftalık bölümde rakip ağları 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Grup’ta ikinci sıradaki Darendespor, üçüncü sıradaki Ataköyspor ve dördüncü sıradaki Doğanşehir Belediyespor’un ise 10’ar puanları bulunuyor.

Beşinci sıradaki Orduzuspor’un 4, altıncı sıradaki Adafı Kartalspor’un 2, son sıradaki Akçadağspor’un ise 1 puanı var.

YEDİNCİ HAFTA MAÇLARI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde yedinci hafta karşılaşmaları 7 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

13.00 Kale Gençlerbirliği-Battalgazi Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

12.30 1966 Malatya Gençlik-Demirspor

14.30 Malatyaspor-Sanayispor

Pütürge İlçe Stadı

14.00 Pütürge Belediyespor-Hekimhan Belediyesi Gençlik Spor

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

11.00 Adafı Kartalspor-Arguvan Belediyespor

15.00 Orduzuspor-Ataköyspor

Darende İlçe Stadı

13.30 Darendespor-Akçadağspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi