“İki Haftaya Hazır Etmeye Çalışıyoruz”

Sivasspor maçında sakatlanan ve oyunu terk eden Dialiba’dan sevindirici haber geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Dialiba’nın baldır kasığında ikinci derece yırtık tespit edilmişti.

Evkur Yeni Malatyaspor’un fizyoterapisti Savaş Akkaya ile birlikte Ankara’ya giden Dialiba’ya iğne yapıldı.

Tedavisi yoğun bir şekilde devam eden Dialiba’nın takımdan ayrı çalışmalara başlayacağı öğrenilirken, bu oyuncunun en kısa sürede takıma dönmesi için sağlık ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Sivasspor maçında sakatlanan Dialiba’nın en kısa sürede sahalara geri dönmesi için yoğun bir tedavi programı uyguladıklarını kaydeden Akkaya, “Dialiba’nın baldır kasığında ikinci derecede yırtık bulunuyor. İyileşme süreci olarak ortalama 2-3 haftalık bir süreyi ön görüyoruz. Tabi yoğun tedavi süreciyle, tahminimiz iki haftada hazır hale getirmeye çalışacağız. Özel iğneler ve rehabilitasyon ile kasığın daha kısa sürede iyileşmesini sağlayacağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi