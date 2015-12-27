İki İlçeyi Ziyaret Etti
AKP Milletvekili İhsan Koca, Doğanyol ve Pütürge ilçelerine gitti, çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Partinin bazı il yöneticileriyle birlikte iki ilçeyi ziyaret eden Koca, ilçe danışma toplantılarına katıldı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Koca, ilçelerin kaymakam ve belediye başkanlarını da ziyaret ederek çeşitli konularda bilgi aldı.
Koca, Malatyanın ilçeleriyle birlikte gelişmeye başladığını, milletvekilleri olarak her hafta sonunda Malatyaya gelip çalışmaları yakından takip ederek, sorunlarla ilgili gerekli birimlerle vakit geçirmeden iletişim kurduklarını, sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.
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