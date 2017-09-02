İki Kazada 11 Kişi Yaralandı

Hekimhan ilçesi ile Elazığ- Malatya karayolunda meydana gelen iki ayrı kazada 11 kişi yaralandı.

HEKİMHAN’DA..

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesi ile 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesi Karedere Mahallesi’nde Güngör Bebek yönetimindeki 44 LP 161 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı ve devrildi. Kazanın ardından bölgeye 112 ambulansları sevk edilirken, araçta bulunan sürücü ve 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Emine Bebek, Halilcan Bebek, Gülsü Bebek, Hatice Bilgiç ve sürücü Güngör Bebek 112 ambulansları ile Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA YOLUNDA..

Elazığ-Malatya yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşşağı Demirköy kavşağında dönüş yapan F.Ö idaresindeki 65 NP 149 plakalı otomobil ile Malatya’dan Elazığ istikametine seyir halinde olan B.Y. yönetimindeki 58 PB 508 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 58 plakalı otomobil bahçeye uçtu.

Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Bahçeye uçan otomobildekileri hava yastıklarının koruduğu belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya, Elazığ- iha