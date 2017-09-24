İki Kazada 5 Kişi Yaralandı

Çevre Yolu Sanayi Kavşağı ve Özalper Mahallesi’nde meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

SANAYİ KAVŞAĞINDA 4 YARALI..

Malatya’da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 44 HE 202 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu O.H.’nin kullandığı 34 MN 359 plakalı hafif ticari araç,kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde Suriyeli vatandaşlarının içerisinde bulunduğu hafif ticari araç takla atarak durabildi. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, hafif ticari araç içerisinde sıkışan Suriye uyruklu E.T.’nin kurtarılması için olay yerine itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi.

Yan yatan araçta sıkışan yaralıyı ekipler kısa süreli çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarırken, aynı araçta bulunan Suriyeli işçiler A.B.E., E.Z.H. ile O.H ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.T.’nin hayati riski sürerken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖZALPER MAHALLESİ’NDE..

Malatya’da otomobil bisikletli çocuğa çarptı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt i̇lçesi Özalper Mahallesi’nde Meral Güven idaresindeki 44 AJ 112 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Naz Bozkuş’a (10) çarptı.

Kazada Bozkuş, ağır yaralandı.

Bozkuş, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mahalle sakinleri ise araçların mahalle arasında hızını düşürmek için yolda kasis yapılmasını isteyerek, yolu bir süre trafiğe kapattı.

Mahallelilerin emniyet güçleri ile yaptığı görüşmenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

iha- AA

Sanayi Kavşağı’ndaki kaza

Özalper Mahallesi’ndeki kaza yeri