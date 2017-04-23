İki Kazada 8 Kişi Yaralandı

Kaynarca Mahallesi ve Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ..

Kaynarca Mahallesi Tecelli Sokak üzerinde minibüsün devrilmesi sonucunda sürücü ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

Erdoğan Yılmaz (45) 23 HZ 572 plakalı minibüs, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda kontrolden çıkarak önce yolun kenarındaki bahçe çitlerine çarptı, ardından ise yolda yan yattı.

Kazada sürücü Erdoğan Yılmaz ile birlikte aynı aileden yolculardan Güler (5), Esra (10), Nesrin (14), Yeter (35), Nazife (42) ile Fırat Yılmaz (8) yaralandılar. Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldılar.

Kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı.

HAVALİMANI YOLUNDA

Havalimanı yolu üzerinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Havalimanı Yolu 10. kilometrede meydana geldi. Mehmet Yegin’in kullandığı 44 KE 051 plakalı otomobil, yolun kenarındaki refuje çarparak yolun ortasında devrildi. Kazada sürücü yaralanarak, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki kazaya da polis, 112 Acil, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- AA