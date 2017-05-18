“İki Liderimiz Konusunda Taviz Vermeyiz”

CHP’li Ağbaba, il başkanı ve parti yöneticileriyle birlikte Türk Ocakları Malatya Şubesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde il başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte Türk Ocakları Malatya Şubesi’ni ziyaret etti.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata,” Atatürk dönemine ait iki önemli kurum var. Biri Türk Ocakları, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi.Bu iki kuruma hiçbir şekilde sıkıntıya düşürülmesini arzu etmeyiz.Cumhuriyetin ilk yıllarındaki her kurumda Mustafa Kemal’in emeği vardır ama bu iki kuruluş Türkiye’nin hem siyasi hem de kültür hayatında önemli yer teşkil etmektedir.Her milletin bir dini lideri, bir de milli liderimiz var. Dini liderimiz peygamberimiz, milli liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu iki liderimiz konusunda taviz veremeyiz.”şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Türk Ocağı gibi kurumların olmasının Malatya için bir şans olarak görüyoruz. Malatya ve Türkiye tek tipleştirilmek isteniyor. Herkesin etnik kimliği şerefidir. Ama maalesef son yıllarda bu kimlikler utanılacak durummuş gibi yansıtılıyor.Değerlerimiz ağza alınmıyor.Bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye Müslüman bir ülkede. Bunu tartışmak olmaz. Anadolu’nun değerlerini göz ardı etmeden Müslümanlığı yaşamalıyız.”dedi.

“Bizim bir Malatyalılığımız var. Onu tartıştırmamak lazım” diyen Ağbaba; “ Hamido ile ilgili ilk kez biz meclis araştırma önergesi verdik. Özal’ın ölüm yıldönümünde mesajlar yayınlıyoruz. İsmet İnönü’de bizim çok önemli değerimiz. Farklı siyasi görüşten olsa da Malatya’nın önemli değerlerini kimsenin tartışmasına izin vermemeliyiz.Bugün Malatya İnönü’ye küfür edenlerin ödüllendirildiği kent haline geldi. Özal deyince, İnönü deyince Malatya akla geliyor. Bu kişilerin tartışılması asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu ülkede Atatürk’e küfür etme özgürlüğü var. Komşu komşuya söylese namus meselesi olur. Atatürk’ün annesiyle ilgili ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Atatürk’ün manevi kızını nargileye ,alkole, uyuşturucuya başlattığını diyen yazar var. Bu kadar alçaklığı hiç görmedik. Bu yazarlardan birini nezle olduğu için ziyaret eden Genelkurmay Başkanı var.Bu hakareti edenlerden Cumhurbaşkanının uçağında baş konuk olan yazarlar var. TBMM Başkanı 23 Nisan’da Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini ağzına almadı. ‘Atatürk’ün ismini neden ağzına almıyorsun? Utanıyor musun?’ diye bağırdım.Bu sistemli bir şey. Bu sadece Meltem Yılmaz’ın, Mustafa Armağan’ın, Süleyman Yeşilyurt’un, Kadir Mısırlıoğlu’nun düşünceleri değil. Bu bir sistemin yansıması. Birileri ayyaş diyor. Birileri Yunan diyor. Atatürk bizim namus meselemizdir. Ona küfür ettirmeyiz.Osmanlı padişahlarına küfür edilir mi? Selçuklu’ya, Osmanlı’ya kötü söz söylenir mi? Onlar bizim atalarımız.”ifadelerini kullandı.

16 Nisanın çok önemli sonuçları olduğunu kaydeden Ağbaba; “ Yıllar sonra milyonlarca insan tek adamlığa karşı demokrasi istediklerini vurguladılar. Yüzde 50 nin üzerinde Hayır çıktığından kuşkumuz yok. Her türlü baskıya rağmen insanları birbirlerine düşüremediler. Hayır’ın adayını bizim tek başımıza belirlememiz mümkün değil. Hayır’a çok farklı kesimlerin katkısı var.”dedi.

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