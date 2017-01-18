İki Mahallede DMA Çalışması Bitti

MASKİ, Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahallesi’nde yapılan Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarını tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez mahallerde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahallesi’nde yapılan Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları tamamlandı.

Dr. Özdemir: Geleceğin modern altyapısını inşa ediyoruz

Yapılan çalışmaları değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Aşağıbağlar ve Tandoğan Mahallesi’nde maliyeti 1 milyon 583 bin TL olan 7 bin 395 metrelik içmesuyu Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapılan çalışmalarda uzun ömürlü duktil boruların kullanıldığını söyledi. Dr. Özdemir, “Malatya genelinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarımız devam ediyor. Aşağıbağlar-Tandoğan (DMA) hattı çalışmalarımız tamamlandı. Her iki mahallemizde maliyeti 1 milyon 583 bin TL olan 7 bin 395 metrelik hat çalışmasının yanı sıra 2 adet debimetre odası ve 395 adet abone bağlantı çalışması gerçekleştirdik. Sistemli bir şekilde yaptığımız bu çalışmanın ardından bir daha aynı bölgede dışarıdan müdahale edilmediği takdirde içmesuyu arızası, basınç sorunuyla karşılaşmayacağız. Şuan Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Malatyamız ölçülebilir bir içmesuyu alt yapısına kavuşmuş olacak” dedi.

Bülten