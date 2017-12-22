İki Oto Kafa Kafaya Çarpıştı
Çırmıhtı girişinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza; akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çırmıhtı merkez yolu ile Adıyaman yolunun kesiştiği noktada 27 DV 808 plakalı otomobil ile 44 AH 807 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda kafa kafaya çarpıştılar. Kazada, 20 yaşındaki B.P., 50 yaşındaki B.B. ve 19 yaşındaki İ.Y. adlı şahıslar ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
Kazada araçlarda sıkışanların olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ve İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada araçlardan sıkışan vatandaşları çıkartıp hazır bekleyen ambulans ekiplerine teslim etti.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bu arada, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına karışan Malatya ve Gaziantep plakalı otomobillerin plakalarındaki son numaraları ilginç bir tesadüf oluşturdu. Malatya plakalı otomobilin son numarası 807, Gaziantep plakalı otomobilin son numarası ise 808’di.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekicilerle yediemin otoparkına çekildi.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha
Adıyaman yolundan gelen araçlar Çırmıktı’dan çıkan araçlar birbirlerini görmüyor.Sürücüler korna ile yada selektörle ikaz etmelidir.Aslında bu yolun yapımı hatalı Adıyaman yoluna devam edecek araçlar için viyadük yapılmalıdır.
siteye niye laf ediyorsunuz anlamış değilim kardeşim site uzerıne dusen görevi yapmış ilginç birde tesadufi dile getirmişler tum malatya tek takıp ettıgı site oldugunu dusunuyorum tek ozgur yer burası bu sekilde devam etmeniz dileğiyle iyi çalışmalar kolaylıklar malum zor bu işler
Başka bir yerde böyle saçma ve mantıksız bir yol ayrımı var mıdır? Bence malatya’ya özgü. Bu kavşak GİNES’e adaylık. Geçmiş olsun.
O yolu bilmeyen için gerçekten sıkıntlı Yeşilyurt yönüne gidenler eğer daha önce hiç gitmemişse o yoldan sanki yol tek yön gibi sanılıyor geliş gidiş fark edilmediğinden soldan devam ediyor ve aşağıda rampadan çıkan araçda normal şeridinden geldiğinde bir an da kafa kafaya gelebiliyor araçlar.
Bari sole yapın aynı olsaydı kafa kafaya mantıklı olurdu 807 – 808 e arkadan vurdu olsaydı olurdu
Bu kadar içerlendiğine göre, sanki otomobiller sana çarpmış gibi. Hayırdır, ayrıntılardan niye rahatsız oldun?
Bence Malatya haber artık haber yapamıyor kazada insanların durumundan bahsetmek yerine tesadufe bak plakalar seriymis aman ne komik.yazik
ÇOK RİSKLİ BÖLGE .ÇAPRAZ GEÇİŞLER KESİNLİKLE OLMAMALI.BENZİNLİK KARŞISI GEÇİŞLER KAPATILMALI
AŞAĞIDAN VERİLMELİ.HER ARAÇ KENDİ İSTİKAMETİNDE DEVAM ETMELİ.ÇIRMIKTI GİRİŞİ KOT SEVİYESİ DÜŞÜRÜLMELİ. İLGİLİLERE DUYURULUR.SAYGILAR