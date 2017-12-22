İki Oto Kafa Kafaya Çarpıştı

Çırmıhtı girişinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza; akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çırmıhtı merkez yolu ile Adıyaman yolunun kesiştiği noktada 27 DV 808 plakalı otomobil ile 44 AH 807 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda kafa kafaya çarpıştılar. Kazada, 20 yaşındaki B.P., 50 yaşındaki B.B. ve 19 yaşındaki İ.Y. adlı şahıslar ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Kazada araçlarda sıkışanların olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ve İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada araçlardan sıkışan vatandaşları çıkartıp hazır bekleyen ambulans ekiplerine teslim etti.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına karışan Malatya ve Gaziantep plakalı otomobillerin plakalarındaki son numaraları ilginç bir tesadüf oluşturdu. Malatya plakalı otomobilin son numarası 807, Gaziantep plakalı otomobilin son numarası ise 808’di.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekicilerle yediemin otoparkına çekildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha