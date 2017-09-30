İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
Sivas- Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Kangal-Malatya yolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Malatya istikametine gitmekte olan 29 AG 393 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 58 NR 361 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan A.Ö., A.İ., E.İ., F.Ç., A.İ., Ş.İ., E.İ., Z.İ., F. Ç. ve İ.Ş. yaralandı.
Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Sivas, iha
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