İki Otomobil Çarpıştı, 2 Kişi Öldü 4 Yaralı Var

Malatya’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere toplam 4 kişi ise yaralandı. Kaza esnasında otomobillerden biri ikiye bölünerek, motor ve ön kısmı yaklaşık 30 metre ileriye fırladı.

Kaza, 23.00 sularında Malatya-Sivas Karayolu’nun 25. kilometresi Arguvan yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.

Tali yoldan ana yola çıkarak ters istikametten kavşağa girmek isteyen ve sürücüleri belirlenemeyen 44 ER 802 plakalı otomobil ile Sivas istikametinden Malatya istikametine seyir halindeki 44 DG 767 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 44 ER 802 plakalı otomobilin ön kısmı ve motoru tamamen araçtan koparak yaklaşık 30 metre ileriye fırladı, araçta bulunan Hatice Çolak ve Halit Güler olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çolak ve Kaya Çolak ise ağır yaralandı.

Kazaya karışan 44 DG 767 plakalı otomobil ise yoldan orta refüje çıktı. Bu otomobilde bulunan Murat Kadıoğlu ve Mahmur Kaygusuz da yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralılardan Mustafa Çolak ve Kaya Çolak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de müdahale ederek güvenlik önlemi aldı.

Kaza yerinde yapılan inceleme ve araştırmadan sonra cenazeler otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Malatya-Sivas Karayolu’nun Malatya istikametine yaklaşık 2 saat trafik akışı sağlanamadı.

Yazıhan Kaymakamı İdris Akça da kaza yerine gelerek çalışmalara eşlik etti.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com