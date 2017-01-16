“İki Puan Kaybettik”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, Sivasspor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, iki puan kaybeden taraf olduklarını söyledi.

Başaran, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini kaydederek, “Maça çok iyi başladık. İç sahadaki zemin bizim için avantaj olmuyor, tam tersi dezavantaj oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu şartlara alışacağız. Sonuç itibariyle bizim bir hedefimiz var. Allah’ın izniyle biz elimizden geleni yapıyoruz. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yaparak, sezon sonunda da mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Kendi performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başaran, şunları söyledi:

“Son haftalarda bende oyun olarak üzerine koyduğumu düşünüyorum. Biz iyi bir takımız. Sezon başından beri bunu her seferinde dile getiriyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Bu doğrultuda da ilerliyoruz.”

Başaran, her haftayı ayrı ayrı değerlendirdiklerini belirterek, “Maç maç bakıyoruz. Mersin İdmanyurdu’da gerçekten kaliteli bir takım. Her ne kadar alt sıralarda olsalar da gerçekten iyi oyuncuları var. Süper Lig’de yıllarca oynamış etkili oyunculara sahipler. Ama biz bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi