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Malatya Haber -

Aynı Sevinci 2 Yılda İki Kez Yaşadı

Aynı Sevinci 2 Yılda İki Kez Yaşadı
  • 19.05.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Caner Arıcı, iki yıl üst üste Süper Lig sevinci yaşadı.

Bir öncesi sezon Alanyaspor’un TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmasından büyük bir rol oynayan Arıcı, sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu.

Sağ bek pozisyonunda oynayan ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da başarılı bir sezon geçiren Arıcı, 2012-2013 sezonu 2. Lig Beyaz Grup’ta 32 maçta 69 puan toplayan Balıkesirspor ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Balıkesirspor’da ‘Atom Karınca’ lakabı verilen başarılı sağ bek, kendisini Antalyaspor’un istemesine rağmen Ankaraspor takımına olaylı bir şekilde transfer oldu.  Ankaraspor (Osmanlıspor) ile ilk sezonunda 9 maça çıktı.14 Ağustos 2015 tarihinde, Alanyaspor 1 yıllığına kiralandı. Alanyaspor’da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu, takımın Süper Lige çıkmasında büyük bir rol oynadı.

Alanyaspor’dan Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olan Arıcı, takımın Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olurken, iki yıl üst üste Süper Lig görmeyi başardı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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