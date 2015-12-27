‘İkide İki Yapacağız’

TFF 3. Lig 5. Grup takımlarından Malatya Belediyespor’da gözler, Batman Belediyespor ile kendi sahasında oynayacağı maça çevrildi.

Lig’de “ikide iki” yapmak isteyen Turuncu-yeşilli takımda teknik direktör Nihat Balan, futbolcularla bir toplantı yaparak, Hatayspor maçını unutmalarını, önlerindeki maça konsantre olmalarını istedi.

Takımda, sınava girmek için izin alan Salih, İbrahim ve Cüneyt’in Batman Belediyespor maçı kadrosuna alınmayacakları öğrenilirken, gribal enfeksiyonu bulunan kaleci Ergül’ün takım ile birlikte çalışmalara başladığı, genç kalecinin forma giymesinde sakınca olmadığı belirtildi.

Malatya Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Balan, kendi sahalarında ilk maçlarını oynayacaklarını ifade ederek, “Artık son antrenmanımızı yaptık. Takıma sonradan katılan iki futbolcumuz var. Bu futbolcularımıza ekstra çalışma programı uyguladık. Çalışmalarımızı tamamlayıp, maç saatini bekleyeceğiz” dedi.

Batman Belediyespor maçının önemini bildiklerini, iç sahada oynayacakları bu zorlu maçı kaybetmek istemediklerini sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam Balan,” Hatay deplasmanında aldığımız 3 puandan sonra Batman Belediyespor maçını da kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Çok zorlu bir grupta mücadele ediyoruz, bunun içinde sezonun ilk haftalarında ne kadar az puan kaybedersek o kadar iyi olur. Batman maçını kazanarak gruptaki yerimizi korumak istiyoruz. Bunu sağlamak içinde özellikle iç saha maçlarında puan kaybına tahammülüz yoktur. Ekip olarak tek amacımız ikinci maçımızı kayıpsız geçmektir. Cumartesi günkü bu maçta taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Tribün desteğiyle taraftarımıza 3 puanı armağan etmek istiyoruz” diye konuştu.