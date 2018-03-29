İkinci Amatörde Heyecan Sürüyor

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta heyecanı yaşanacak.

Ligde geride kalan 5 hafta sonunda A Grubu’nda lider Malatya İdmanyurdu ile B Grubu’nda Çöşnük Gençlik yollarına kayıpsız devam etti.

Ligde beşinci hafta sonuçlarına göre, A Grubu’nda bir maçı eksik Malatya İdmanyurdu 12 puan ve gol averajıyla liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertliler, oynadığı 4 karşılaşmada rakip ağları 36 kez havalandırırken, kalesinde hiç gol görmedi. Grup’ta 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1’de mağlubiyet alan Yeni Balabanspor ise 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlikspor geride kalan 5 haftada bütün karşılaşmalarını kazanarak, 15 puanla liderliğini sürdürdü. 5 haftada 22 gol kaydeden Çöşnük Gençlikspor, kalesinde 5 gol gördü. Grup’ta 10’ar puanlı üç takımdan Hekimhanspor ikinci, Ören Gençlikspor üçüncü, Malatya Galataspor ise dördüncü sırada yer alıyor.

Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.00 Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor

15.00 Malatya İdmanyurdu-Sancaktarspor

Yazıhan İlçe Stadı

14.00 Yazıhan Belediyespor-Erkenek Hürriyet

Arapgir İlçe Stadı

14.00 Arapgirspor-Yeni Balabanspor

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

12.00 Tandoğanspor-Malatya Fenerspor

Yeşiltepe 2 nolu saha

14.00 Polat Belediyespor-Doğanyol Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.00 Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlik

Hekimhan İlçe Stadı

14.00 Hekimhanspor-Ören Gençlik.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com