İkinci Amatörde Heyecan Sürüyor
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta heyecanı yaşanacak.
Ligde geride kalan 5 hafta sonunda A Grubu’nda lider Malatya İdmanyurdu ile B Grubu’nda Çöşnük Gençlik yollarına kayıpsız devam etti.
Ligde beşinci hafta sonuçlarına göre, A Grubu’nda bir maçı eksik Malatya İdmanyurdu 12 puan ve gol averajıyla liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertliler, oynadığı 4 karşılaşmada rakip ağları 36 kez havalandırırken, kalesinde hiç gol görmedi. Grup’ta 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1’de mağlubiyet alan Yeni Balabanspor ise 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.
B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlikspor geride kalan 5 haftada bütün karşılaşmalarını kazanarak, 15 puanla liderliğini sürdürdü. 5 haftada 22 gol kaydeden Çöşnük Gençlikspor, kalesinde 5 gol gördü. Grup’ta 10’ar puanlı üç takımdan Hekimhanspor ikinci, Ören Gençlikspor üçüncü, Malatya Galataspor ise dördüncü sırada yer alıyor.
Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu
Yeşiltepe 3 nolu saha
11.00 Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor
15.00 Malatya İdmanyurdu-Sancaktarspor
Yazıhan İlçe Stadı
14.00 Yazıhan Belediyespor-Erkenek Hürriyet
Arapgir İlçe Stadı
14.00 Arapgirspor-Yeni Balabanspor
B Grubu
Yeşiltepe 1 nolu saha
12.00 Tandoğanspor-Malatya Fenerspor
Yeşiltepe 2 nolu saha
14.00 Polat Belediyespor-Doğanyol Belediyespor
Yeşiltepe 3 nolu saha
13.00 Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlik
Hekimhan İlçe Stadı
14.00 Hekimhanspor-Ören Gençlik.
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com