İkinci Günde Kibariye Konseri
Ünlü şarkıcı Kibariye, 14. Malatya Fuarı Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali çerçevesinde Malatya’da bir konser verdi.
14. Malatya Fuarı Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında, Mişmiş Park Fahri Kayahan Sahnesi’nde dün gece 3 sanatçı konser verdi. Festival kapsamında; Türk Halk Müziği sanatçısı Nevzat Soydan’dan sonra Murat Başaran, daha sonra ise Kibariye sahne aldı.
Grip olması nedeniyle sahneye zor çıktığını söyleyen Kibariye, bir çocuğun Sibel Can’ın parçasını okuması üzerine, “Sibel Can, en sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir sanatçı. Yolu ve bahtı açık olsun” dedi. Konserin sonunda Roman parçaları seslendiren ve daha sonra ayakkabısını çıkarıp oynayan Kibariye, izleyenleri de hareketlendirdi.
Konserin sonunda, Malatya Belediyesi Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Ahmet Özbildirici, Kibariye’ye kayısının kristal maketini ve tepside kuru kayısı hediye etti. Ahmet Özbildirici, Kibariye’ye, “Kayısı yiyiniz ki sesiniz güzel olsun” deyince Kibariye, kızarak, “Zaten sesim güzel. ‘Daha güçlü olsun’ demenizi beklerdim” diye espri yaptı. Bu arada, Meksika Halk Dansları Topluluğu’nun oyunlarıysa beğeniyle izlendi.
PROGRAM..
Etkinliklerin programı şöyle:
“* 14 TEMMUZ 2006
10,00 Ulusal Bilardo Turnuvası-Gençlik Spor İl.Müd. Gençlik Merkezi
10,00 Satranç Turnuvası-Gençlik Spor İl.Müd.-Satranç Eğitim Merkezi
16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı -Açık Otopark Yanı
17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi -Belediye Önü
17.00-20.00 Paramotor Gösterileri Şehir Merkezi-Mişmiş Park Fuar Alanı
18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı
20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri-Mişmiş Park Fuar Alanı Sahil Yolu Sahnesi
20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı- Fahri Kayahan Sahnesi
Sunucu: Fatih MÜHÜRDAR
20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri
20,45 Havai Fişek Gösterileri
21,00 FATİH KISAPARMAK Konseri
ZARA Konseri
* 15 TEMMUZ 2006
09.00 Atletizm Yarışları-Şehir Merkezi-Belediye Önü
10,00 2.Uluslararası Kayısı Sempozyumu -Şehir Merkezi Belediye Konferans Salonu
11,00 2.Ulusal Briç Şampiyonası-Şehir Merkezi Atatürk Spor Salonu
12,00 Sünnet Şöleni-Mişmiş Park Fuar Alanı -Sahil Yolu Sahne Önü
16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı
17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi-Kapalı Çarşı Üstü
17.00-20.00 Paramotor Gösterileri Şehir Merkezi-Mişmiş Park Fuar Alanı
18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı
20,00 Briç Konferansı – Nafiz ZORLU Milli OyuncuŞehir Merkezi -Belediye Konferans Salonu
20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri Mişmiş Park Fuar Alanı-Sahil Yolu Sahnesi
20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı-Fahri Kayahan Sahnesi
Sunucu: FATİH MÜHÜRDAR
20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri
20,45 Havai Fişek Gösterileri
21,00 HAKAN ALTUN Konseri
GÜLAY Konseri
* 16 TEMMUZ 2006
10,00 2.Uluslararası Kayısı Sempozyumu -Şehir Merkezi Belediye Konferans Salonu
11,00 2.Ulusal Briç Şampiyonası-Şehir-Merkezi Atatürk Spor Salonu
16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı
17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi-Belediye Önü
17.00-20.00 Paramotor Gösterileri-Şehir Merkezi – Mişmiş Park Fuar Alanı
18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı -Açık Otopark Yanı
20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri Mişmiş Park Fuar Alanı -Sahil Yolu Sahnesi
20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı-Fahri Kayahan-Sahnesi
Sunucu: FATİH MÜHÜRDAR
20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri
20,45 Havai Fişek Gösterileri
21,00 MURAT KEKİLLİ Konseri
CEYLAN Konseri”