İkinci Günde Kibariye Konseri

Ünlü şarkıcı Kibariye, 14. Malatya Fuarı Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali çerçevesinde Malatya’da bir konser verdi.

14. Malatya Fuarı Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında, Mişmiş Park Fahri Kayahan Sahnesi’nde dün gece 3 sanatçı konser verdi. Festival kapsamında; Türk Halk Müziği sanatçısı Nevzat Soydan’dan sonra Murat Başaran, daha sonra ise Kibariye sahne aldı.

Grip olması nedeniyle sahneye zor çıktığını söyleyen Kibariye, bir çocuğun Sibel Can’ın parçasını okuması üzerine, “Sibel Can, en sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir sanatçı. Yolu ve bahtı açık olsun” dedi. Konserin sonunda Roman parçaları seslendiren ve daha sonra ayakkabısını çıkarıp oynayan Kibariye, izleyenleri de hareketlendirdi.

Konserin sonunda, Malatya Belediyesi Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Ahmet Özbildirici, Kibariye’ye kayısının kristal maketini ve tepside kuru kayısı hediye etti. Ahmet Özbildirici, Kibariye’ye, “Kayısı yiyiniz ki sesiniz güzel olsun” deyince Kibariye, kızarak, “Zaten sesim güzel. ‘Daha güçlü olsun’ demenizi beklerdim” diye espri yaptı. Bu arada, Meksika Halk Dansları Topluluğu’nun oyunlarıysa beğeniyle izlendi.

PROGRAM..

Etkinliklerin programı şöyle:

“* 14 TEMMUZ 2006

10,00 Ulusal Bilardo Turnuvası-Gençlik Spor İl.Müd. Gençlik Merkezi

10,00 Satranç Turnuvası-Gençlik Spor İl.Müd.-Satranç Eğitim Merkezi

16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı -Açık Otopark Yanı

17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi -Belediye Önü

17.00-20.00 Paramotor Gösterileri Şehir Merkezi-Mişmiş Park Fuar Alanı

18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri-Mişmiş Park Fuar Alanı Sahil Yolu Sahnesi

20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı- Fahri Kayahan Sahnesi

Sunucu: Fatih MÜHÜRDAR

20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri

20,45 Havai Fişek Gösterileri

21,00 FATİH KISAPARMAK Konseri

ZARA Konseri

* 15 TEMMUZ 2006

09.00 Atletizm Yarışları-Şehir Merkezi-Belediye Önü

10,00 2.Uluslararası Kayısı Sempozyumu -Şehir Merkezi Belediye Konferans Salonu

11,00 2.Ulusal Briç Şampiyonası-Şehir Merkezi Atatürk Spor Salonu

12,00 Sünnet Şöleni-Mişmiş Park Fuar Alanı -Sahil Yolu Sahne Önü

16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi-Kapalı Çarşı Üstü

17.00-20.00 Paramotor Gösterileri Şehir Merkezi-Mişmiş Park Fuar Alanı

18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

20,00 Briç Konferansı – Nafiz ZORLU Milli OyuncuŞehir Merkezi -Belediye Konferans Salonu

20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri Mişmiş Park Fuar Alanı-Sahil Yolu Sahnesi

20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı-Fahri Kayahan Sahnesi

Sunucu: FATİH MÜHÜRDAR

20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri

20,45 Havai Fişek Gösterileri

21,00 HAKAN ALTUN Konseri

GÜLAY Konseri

* 16 TEMMUZ 2006

10,00 2.Uluslararası Kayısı Sempozyumu -Şehir Merkezi Belediye Konferans Salonu

11,00 2.Ulusal Briç Şampiyonası-Şehir-Merkezi Atatürk Spor Salonu

16,00 Plaj Voleybolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı-Açık Otopark Yanı

17,00 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri-Şehir Merkezi-Belediye Önü

17.00-20.00 Paramotor Gösterileri-Şehir Merkezi – Mişmiş Park Fuar Alanı

18,00 Sokak Basketbolu Turnuvası-Mişmiş Park Fuar Alanı -Açık Otopark Yanı

20,00 Kemal Sunal Çocuk Sahnesi Gösterileri Mişmiş Park Fuar Alanı -Sahil Yolu Sahnesi

20,00 KONSER VE GÖSTERİ PROGRAMI-Mişmiş Park Fuar Alanı-Fahri Kayahan-Sahnesi

Sunucu: FATİH MÜHÜRDAR

20,10 Çeşitli Ülkelerin Halk Dansları Gösterileri

20,45 Havai Fişek Gösterileri

21,00 MURAT KEKİLLİ Konseri

CEYLAN Konseri”