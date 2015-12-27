İkinci Köprü Yapılacak Ama..

Malatya-Sivas Duble Karayolu Projesi kapsamında Karayolları, Tohma Köprüsü’nün yanına ikinci bir köprü yapmayı gündemine aldı. Ancak demiryolu da bulunan mevcut köprüde TCDD’nin hızlı tren güzergahı konusunda kararını vermesi gerekiyor.

Malatya’yı Yazıhan, Hekimhan, Arguvan ve Arapgir ilçelerine, Sivas iline ve Karadeniz Bölgesine bağlayan Tohma Köprüsü’nün yanına Malatya-Sivas Duble Yolu çalışmasından dolayı ikinci bir köprünün yapılması gündeme alındı. Malatya-Sivas Karayolu’nda Karakaya Baraj Gölü’nün geçişini sağlayan Tohma Köprüsünün yanına ikileme köprüsünün yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü proje ihalesini yaptı. Projenin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Tohma Köprüsü’nün yanına yapılacak olan yeni köprü konusunda TCDD’nin vereceği karar ve planlama büyük önem taşıyor. Mevcut Tohma Köprüsü üzerinde demiryolu bulunan TCDD’nin hızlı tren projesi kapsamında planlamasında güzergahını belirlemesi gerekiyor. TCDD, mevcut köprünün yanına yapılacak olan yeni köprü projesine hızlı tren projesini ekleyip, eklememe konusunda karar vermesi bekleniyor.

İleride sorun yaşanmaması için Malatya Valiliği’nin resmi yazıyla TCDD Genel Müdürlüğüne durumu soracağı ve yeni köprü projesine TCDD’nin dahil olup olmama konusunda kararını vermesi isteneceği bildirildi. TCDD olumsuz cevap vermesi durumunda Karayolları mevcut duble yol durumuna göre yeni köprüyü yapacak. TCDD’nin bu konudaki kararı Hızlı Tren Projesi’ne de ışık tutacak. TCDD projeye ortak olması halinde Hızlı Tren konusundaki ilk adım atılmış olacak. TCDD, Beylerderesi Viyadüğü Projesine demiryolu eklenmesi konusunda yapılan önerilere olumsuz cevap vermişti.

ARŞİV FOTO: Halen kullanılan Tohma Köprüsü’nün demiryolu bölümü (Foto Kaynak: Mehmet ERSAYIN)

HABER: Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi