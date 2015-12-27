İkinci Takım Giresunspor

Malatya Grubunda, Deplasmanlı Süper Gençler (DSGL) Futbol Ligi Grup Şampiyonası Giresunspor ile Gaskispor arasında oynanan maçla sona erdi.

Malatya Grubunda 8 takımın mücadele ettiği maçlar sonunda Adana Demirspor gruptan birinci olarak çıkmıştı. İstanbulda yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak ikinci takımın belirlendiği maçta ise Giresunspor ile Gaskispor karşı karşıya geldi. Giresunsporun daha üstün oynadığı maçı yeşil-beyazlı takım 43. dakikada Eren, 77. dakikada Tuncer ve dakika 85te Şükrünün attığı gollerle 3-0 kazandı.

Malatyalı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğanın yönettiği karşılaşmanın son anlarında iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik ise büyümeden önlendi.

Giresunspor Süper Genç takım antrenörü Selahattin Ceylan, bir senedir amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlandıklarını söyledi. Ceylan, gruptan ikinci çıktıklarını ancak bunun önemli olmadığını ifade ederek, Bizim çocuklarla beraber şampiyonlukta en üste çıkacağımıza inandığımız için bu bir vesile olacak. İstanbulda da sesimizi duyuracağız. Ayrıca gösterdikleri misafirperverlikten dolayı bütün Malatyalılara teşekkür ediyoruz. Özellikle Emniyet Müdürüne ve polis evi sorumluları ile görevlilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel ağırlandık ve iyi bir ilgi gördük. Herkese saygılarımı sunuyorum dedi.