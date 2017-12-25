“İkinci Yarı Daha Güçlü Bir Malatya Olacak”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, herkesin ikinci yarıda daha güçlü bir Evkur Yeni Malatyaspor izleyeceğini ifade etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın görevi bırakmasının ardından 7.haftada takımın başına geçen Erol Bulut, takımın başında çıktığı 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak, 15 puan topladı.

İlk maçında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Bulut, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında galibiyet sevinci yaşadı. Beşiktaş’tan iç sahada 1 puan alan genç teknik adam, ilk yarının son iki haftasında takımına 6 puan kazandırarak, önemli bir başarıya imza attı.

Takımını Galatasaray ve Kayserispor karşılaşmalarına en iyi şekilde hazırlayarak, devre arasına 22 puanla giren Bulut, ikinci yarıda daha güçlü bir Evkur Yeni Malatyaspor olacağını ifade etti.

Süper Lig’de sezonun çetin ve çekişmeli geçtiğini ifade eden Bulut, “Lig, iyi ve çetin başladı. Anadolu takımları, büyük takımlara diş geçirebiliyor. Mücadele edip, galibiyet alabiliyorlar. Ligin kalitesi bu sene, geride kalan iki seneye göre biraz daha yükseldi. İkinci yarı daha da çetin geçecek. Oyun kalitemizi yükseltmek istiyorsak, oyuncu kalitemizi yükseltmemiz lazım. Konuyla ilgili transfer komitemize istediğim futbolcuları ve mevkileri sundum. Kendileri bunun üzerinde çalışmalarını yapıyorlardır” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi