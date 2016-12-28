“İkinci Yarı Daha Zor Olacak”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un tecrübeli defans oyuncusu Ziya İstek, devre arası kamp çalışmalarının iyi geçtiğini belirterek, ikinci yarıya iyi başlayıp, emin adımlarla hedeflerine yürümek istediklerini söyledi.

Antalya’da devam eden kamp çalışmalarında gazetecilere açıklamada bulunan İstek, “İlk yarıyı istediğimiz bir yerde bitirdik. Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan arkasındayız. Devre arası öncesi 11 Nisan Spor karşısında aldığımız galibiyet bizim için iyi oldu. Son 3 maçımızı kazanıp, devre arası kamp çalışmalarına öyle girmek istiyorduk. Bunu da çok şükür başardık” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ İYİ GEÇİYOR”

Tecrübeli futbolcu, devre arası kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade ederek, “Dört gündür kamptayız. Sakatlıkları bulunan arkadaşlarımız iyileşti. Birkaç aksaklık var ama onlarda düzelecektir. Çalışmalarımız iyi geçiyor. Bu kampı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapıp, en iyi şekilde hazırlanıp, ikinci yarıya daha hazır, daha derli toplu bir şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Kamp çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Zaten iyi bir arkadaşlık ortamımız var, bu çalışmalara da en iyi şekilde yansıyor. Teknik heyetle iyi bir uyum içerisinde çalışmalarımızı yoğun tempoda sürdürüyoruz. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarı bizim için daha da farklı olacak ” şeklinde konuştu.

“İKİNCİ YARI DAHA ZOR OLACAK”

Ligin ilk yarısını istedikleri gibi geçirdiklerini ancak ikinci yarının daha zor olacağını dile getiren İstek, şunları söyledi: “İkinci yarılar her zaman daha zor olmuştur. Bu anlamda bizi de zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Her takım puan kaybetmeme amacında olacak ve bu bilinçle sahaya çıkacak. Çünkü puan kaybeden takımlar alt sıralara düşecektir. Biz, ikinci yarıda istediğimiz sonuçları alıp, hedefe yürümek istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapıp, en iyi şekilde çalışıp, bütün eksikliklerimizi giderip, ikinci yarıya istediğimiz şekilde başlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu kamp bizim adımıza büyük önem taşıyor. Ligin ilk yarısına birçok sakat arkadaşımız nedeniyle sıkıntılı başlamıştık. Ama bu kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirip, lige iyi başlayarak, hedefimize emin adımlarla yürümek istiyoruz.”

“ŞAMPİYONLUĞU, MALATYA’YA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ”

Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda şampiyonluğu Malatya’ya hediye etmek istediklerini ifade ederek, “Bizim en çok güvendiğimiz durum, arkadaşlık ortamımız. Takımda iyi bir aile ortamı var. Arkadaşlık üst düzeyde ve herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak çok iyi bir birlik ve beraberliğimiz var. Bu durum sonuç olarak sahaya da yansıyor. Arkadaşlığımız çok iyi, takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Herkes neşeli ve çalışmalar oldukça güzel geçiyor. Hocalarımız sağ olsun bizler için ellerinden geleni yapıyorlar. Çalışma programlarımız oldukça iyi, buda kampın verimli geçmesini sağlıyor. Futbolcu arkadaşlarımızda ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor, bu anlamda onlara da teşekkür ediyorum. Bunun semeresini de inşallah sezon sonunda şampiyonluk olarak alacağız. Şampiyonluğu Malatya ve Malatya Yeşilyurt Belediyesine armağan etmek istiyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi