“İkinci Yarı Farklı Olacak”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubun il yarısını 28 puanla ikinci sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı çok daha farklı bir takım hüviyetinde olacak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak daha sezon hazırlıkları esnasında önemli oyuncularının sakatlanmasıyla kadro kurmakta zorlanan turuncu yeşilliler, ilk haftalarda istediği sonuçları alamadı.

Ligin ilk haftasında sahasında 62 Pertek Spor’u 2-0 yenerek, sezona galibiyetle başlayan Yeşilyurt Belediyespor, sonraki iki haftada bir beraberlik, birde mağlubiyet alarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sakat oyuncularının düzelmesiyle son haftalarda güçlü bir kadroyla sahada olan Malatya ekibi, ilk yarını lider Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan gerisinde 28 puanla ikinci sırada tamamladı.

Takımın tecrübeli teknik direktörü İsmail Tekin, sıkıntılarla geride bırakılan ilk yarının ardından takımını ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlamak için kolları sıvadı.

İkinci devre hazırlıklarına 23 Aralık Cuma günü Antalya’da başlayacak olan turuncu yeşilliler, 10 günlük bir kamp süreci geçirecek. Malatya ekibi, 10 günlük Antalya kampının ardından çalışmalarına Malatya’da devam edecek.

Ligin ilk yarısına dezavantajlarla başladıklarını ifade eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, ikinci yarının kendileri adına farklı olacağını belirtti.

Tekin, “Ligin ikinci yarısına avantajlı giren taraf biz olmak istiyoruz. Tabi bu üç önemli futbolcularımızı da sakatlıkları geçti ve kadroya girmeye başladılar. Bazı mevkilere de transfer yapmayı düşünüyoruz. İkinci yarı fikstür gereği bizim adımıza daha iyi olacak. Fikstür avantajımız var. İçeride oynayacağımız maç sayısı daha fazla olacak. Yeşilyurt Belediyespor’u ikinci yarıda çok daha şanslı görüyorum. İlk yarıya göre daha şanslı bir durumda olacağız” dedi.

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Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi