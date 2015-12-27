“İktidar Malatya’yı Unuttu”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “CHP’li belediyelerin sayılarını artıracağız, yerel seçimlerde devrim yapacağız” dedi.

Parti il binasında yaptığı basın açıklamasında, Ankara’da katılacağı toplantıyla ilgili bilgi veren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Bu hafta içerisinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilecek İl Başkanları Toplantısı öncesi; ilçelerimizin sorunları, ilçe başkanlarımızın görüş ve önerilerini almak amacıyla, bugün ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdik. İlçe başkanlarımızın önerileri doğrultusunda hazırladığımız raporumuzu Ankara’da gündeme getireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz toplantının verimli geçtiğini belirtmek isterim. Değerli arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni bir çalışma başlatıyoruz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi sandık görevlilerimizin çok büyük bir kısmını tamamladık. Şimdi sandık görevlilerimiz sorumlu oldukları sandıkla ilgili özet düzeyde bir anket çalışması yapmaya başlıyorlar. Sandık sorumlularımız ev ev dolaşarak bir anket dolduracaklar. Ankette yer alan bilgiler il başkanlığımızda toplandıktan sonra genel merkezimize bildirilecek. Tüm Malatyalıların parti görevlilerimize gerekli yardımı göstereceklerine inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

“İktidar Malatya’yı tamamen unutup, kendi kaderine terk etti. AKP iktidarı boyunca Malatya gelişen büyüyen değil tam tersi her geçen gün biraz daha küçülen bir kent görünümüne geldi” iddiasında bulunan Kiraz, daha sonra şunları söyledi:

“Büyük binaları büyüme işareti olarak görenlerin bizim bu eleştirimizi anlamayacaklarını elbette biliyoruz. Belediye kelimesinin önüne büyük kelimesi konularak büyüyeceğini, gelişileceğini düşünenlerin bizim bu haklı eleştirilerimizi anlamayacaklarını elbette biliyoruz. CHP olarak bugüne kadar Malatya’nın istenilen düzeyde bir gelişme sergilemediğini gerekçeleri ile ortaya koymaya çalıştık. Yanı başımızdaki illerin durumuna bakın bir de Malatya’nın içler acısı durumuna bakın. Biz Malatya’nın sorunlarıyla meşgulken sizler ne yapıyorsunuz? Biz kayısı üreticisinin, köylünün, çiftçinin çığlığını duyururken, siz Başbakana teşekkür ediyorsunuz. Biz şeker fabrikası satışına dur derken, siz bakanlara teşekkür ediyorsunuz. Biz İsrail’i korumak için Kürecik’e kurulan kalkana karşı çıkarken, dünyaya kalkanın gerçek yüzünü gösterirken, siz gözlerinizi kapatıyorsunuz. Biz ezilen, sömürülen işçinin, memurun, emeklinin sesine ses olurken, siz kulaklarınızı kapatıyorsunuz. İşte bizimle sizin aranızdaki fark budur. Biz halkımızı düşünürken, siz halkınızı görmüyor, duymuyorsunuz. CHP olarak yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Halkın iktidarını kurmak için her zamankinden daha çok çalışıyoruz. CHP’li belediyelerin sayılarını artıracağız, yerel seçimlerde devrim yapacağız.”