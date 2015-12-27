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Malatya Haber -

‘İktidarın Çekleri Karşılıksız!’

‘İktidarın Çekleri Karşılıksız!’
  • 27.12.2015
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Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Demircan, “İktidarın halka verdiği çekler karşılıksız çıkmıştır” dedi.

HAS Parti Malatya İl Başkanlığı’nda partinin Malatya’daki ilk divan toplantısı ile eğitim semineri yapıldı. Seminere HAS Parti Genel başkan Yardımcısı Ahmet Demircan’da katıldı.

Toplantını açılışında konuşan HAS Partisi İl Başkanı Mustafa Özhüsrev, “İlk il divan toplantısını ve eğitim çalışmasını yapmaktayız. Malatya’daki teşkilatlanmayı 1.5 ay önce kurmaya başladık. Bütün ilçelerdeki teşkilatlanmalarımızı tamamladık. Beldelerimizin bir çoğunda teşkilatlarımızı kurduk. Seçimlerden önce eğitim çalışmalarımızı tamamlayıp, seçim çalışmalarına başlayacağız” dedi.

HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Demircan; “İnsanlarımızın kimlikleri üzerinde değil, değerlerimiz üzerinde siyaset yapmak için yola çıktık. HAS Parti’nin kurulmasına ihtiyaç vardı. HAS Parti Türkiye genelinde 70’in üzerinde ilde teşkilatlarını kurdu. Biz insanların kimlikleri üzerinde siyaset yapmayacağız. Biz değerlerimiz üzerinden siyaset yapacağız” diye konuştu.

Demircan şunları söyledi:

“Türkiye bu seçimde bir önemli dönemeci geçecek. Türkiye kendisini alternatifsiz olarak gören, halkın talep ve şikayetlerini görmezlikten gelen, çatışma üzerinden siyaset yapan bir siyasi iktidarı gözden geçirecektir. Bu iktidarın halka verdiği çekler karşılıksız çıkmıştır. 8 yıllık süre içinde dünyada pek çok ülke sorunlarını hallederken, biz sadece borçları arttırdık.”

Toplantı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

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