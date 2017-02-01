İl Seçim Müdürü Açığa Alındı

Yüksek Seçim Kurulu Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Klıçdaroğlu’na ilişkin olarak ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için evet’ paylaşımı sonrası açığa alındı.

Sosyal medyada büyük tepki alan ve paylaşımı silen Dursun, hakkında Yüksek Seçim Kurulu soruşturma başlatmıştı. Paylaşımı 12 yaşındaki çocuğunun yaptığını iddia eden Gürsel Dursun, açığa alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da, sosyal medya hesabından, Avukat olduğu bildirilen tanıdığı Mehmet Ali Köroğlu’nun ‘Malatya seçim müdürü Kılıçdaroğlu’nun başı için ‘evet’ istemiş. Sana ne desek boş, seni o göreve getirenlere yazıklar olsun’ mesajını paylaştı.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, özür dileyen Dursun’un sosyal medya hesabında, “Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu’nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların gözyaşı için, şehitlerin naaşı için” ifadeleri yer almıştı.

Dursun, sosyal medya hesabında daha sonra” Sosyal medyada gündemde olan paylaşımımı haberlerden bende yeni öğrenmiş bulunmaktayım. Mobil uygulamadan ana sayfamdaki bir gönderi reşit olmayan çocuğum tarafımdan paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımla herhangi bir ilgim yoktur. 30 yıldır demokratik bir şekilde görevimi yürüttüğümü tim siyasi partiler ve Malatya kamuoyu bilir. Bu paylaşımla öncelikle Sayın Genel Başkan başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Kamuoyuna saygılarımla bildiririm” mesajını paylaştı.

Dursun hakkında CHP’den herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com