İl Tarım’a Yeni Müdür Vekili

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Tahir Macit, göreve başlaması münasebeti ile Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olduktan sonra Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde uzun süre Mühendis ve Müdür vekilliği görevinde bulunan İl Müdür vekili Macit, İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Bahçe Ziraatı ve Sera – Süs Bitkileri Bölümlerinde de öğretim görevlisi olarak görev aldı.

Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü emrinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16 Ocak 2017 tarihli görevlendirmesi ile Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili olarak atandı.

Halen Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Yüksek lisans yapmakta olan ve zirai konularda birçok yayını bulunan İl Müdür vekili Macit, Vali Toprak’ı makamında ziyaretinde bu gün itibari ile göreve başladığını belirterek kendisini kabullerinden dolayı teşekkür etti.

İl Müdür vekili Macit, Vali Toprak’ın himayelerinde, emir ve direktifleri doğrultusunda görevini en iyi şekilde yerine getirmek için tüm gayret ve çabayı göstereceğini ifade etti.

Vali Toprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Müdür Vekili Macit’e hayırlı olsun temennilerini iletip görevinde başarılar dilerken, görevini en iyi şekilde yapacağına olan inancını belirterek genç çiftçi, kadın çiftçi, alternatif ürün yetiştiriciliği projeleri ve çiftçi eğitimleri konularına da ayrı bir önem ve ağırlık vermesini istedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine, Ali Selvi’nin FETÖ/PDY suçlamasıyla görevden alınması üzerine, müdür yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu bir süre önce vekaleten getirilmişti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi