İl Yarıyı Peş Peşe Tamamladılar

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta ilk yarı sona erdi. İlk yarıyı, Malatya Yeşilyurt Belediyespor 18 puanla yedinci, İnönü Üniversitesispor ise 13 puanla sekizinci sırada tamamladı.

BAL Ligi 2.Grup’ta ilk yarı 17 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Adıyaman 1954 Spor, ilk yarıyı 31 puanla lider tamamladı. Tunceli temsilcilerinden 62 Pertek Spor 27 puanla ikinci sırada yer alırken, 25 puanlı Dersimspor ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

Şanlıurfa ekibi 11 Nisanspor, 20 puanla dördüncü sırada yer aldı. 19’ar puanlı takımlardan Gaziantep ekibi Araban Belediyespor beşinci, Şanlıurfa ekibi Siverek Belediyespor ise altıncı sırada bulunuyor.

İlk yarıyı, 18 puan toplayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor yedinci sırada tamamlarken, 13 puanlı İnönü Üniversitesispor sekizinci sırada yer aldı.

İlk yarıda 12’şer puan toplayan takımlarından Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor 9, Kahramanmaraş ekibi 1920 Maraşspor ise 10’ncu sırada yer aldı.

10 puanlı Elazığ ekibi Grup Merkez Hasar Hankendispor 11’nci sırada ilk yarıyı tamamladı. Kahramanmaraş ekibi Erdağ İnşaat Dumlupınarspor 5 puanla 12’nci sırada ter alırken, Elazığ Yolspor ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 12 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

Geçtiğimiz sezon grupta liderlik için sezon sonuna kadar kıyasıya bir mücadele veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Yeşil beyazlılar, 2.Grup’ta ligin ilk yarısında 12 karşılaşmada 18 puan toplayarak, yedinci sırada yer aldı.

12 karşılaşmada 5 kez galip gelebilen Yeşilyurt Belediyespor, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Yeşil beyazlılar, 12 karşılaşmada 24 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

SIKINTILARLA BOĞUŞAN İNÖNÜ 13 PUAN TOPLAYABİLDİ

Malatya’nın BAL Ligi’ndeki bir diğer ekibi İnönü Üniversitesispor ise ligin ilk yarısını 13 puanla sekizinci sırada tamamladı.

Kırmızı beyazlılar, sıkıntılarla başladığı sezona, kadrosundan ayrılan birçok futbolcuya rağmen devam ediyor.

Ekonomik sıkıntıları bir nebze çözen İnönü Üniversitesispor, 12 haftalık bölümde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Kırmızı beyazlılar, ligin ilk yarısında 14 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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İnönü Üniversitesispor