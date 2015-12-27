İlaçta Yeni Dönem

İlaç Takip Sistemine (ITS) geçiş sürecine sayılı günler kaldı

Sistemle ilgili İTS Geçiş Sürecinde Uyulacak Hususlar başlıklı duyuruyu yayımlayan Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs 2010 tarihi itibariyla eczanelere firmalar ve ecza depoları aracılığı ile hiçbir şekilde karekodsuz bir ürün sevk edilmeyeceği bildirerek, piyasada bulunan karekodlu ürünlerinin tamamının sisteme kaydedilmiş olması gerektiği duyurdu.

16 MAYISTA BAŞLIYOR

Eczaneler ise 16 Mayıstan itibaren, ambalajında karekod bulunan ilaçlar ile, İTS, Karekodlu, K.Kodlu, Karekod ibarelerinin yer aldığı ilaçları, karekodlarını sisteme okutup satış bildirimi yaparak verecek. Bu tarihten itibaren, bu ilaçların kupür ve karekodunun kesilmesi söz konusu olmayacak. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman bazı ilaçların piyasadan geri çekildiğini anlatan Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, Her defasında İlaç Genel Müdürlüğü olarak bir ilacı nasıl toplayacağımız konusunda elimizde yeteri kadar verinin olmadığını gördük. Bu sistemle ilacın hastaya ulaşana kadar takibini yapabileceğiz dedi.

Sistemin, ilacın üzerinde eli olan herkesin sorumluluğunun bilinmesini sağlayan bir izleme sistemi olduğunu aktaran Kerman, sistemi ileride pek çok ülkenin tercih edeceğini de sözlerine ekledi.

Eczacıları yükü hafifleyecek

Reçeteler konusunda da eczacıların sıkıntı yaşadığını anlatan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Çağıl, şu anki sistemde reçetenin sorumluluğun büyük bir kısmının eczacılara yüklendiğini kaydetti. Eczacılardan reçeteyi hazırlayanların hatasını sorgulanmasının istendiğini ve reçeteyi hazırlayana yüklenen sorumluluğun daha az olduğunu aktaran Çağıl, sağlıkta herkese sorumluluk düştüğünü söyledi. Çağıl, Yeni sisteme hekimleri de dahil etmeyi düşünüyoruz dedi.