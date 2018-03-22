İlahiyat Dekanları Toplantısı Bugün Başlıyor

24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı, Cuma günü Malatya’da başlıyor.

23- 24 Mart günleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantının açılışına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ai Erbaş, bazı üniversite rektörleri ile İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinden 70’i aşkın dekanın katılacağı bildirildi.

İnönü Üniversitesi Kampusundeki Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış töreninin 09.30’da başlayacağı belirtildi.

Toplantının iki günlük programı şöyle açıkladı:

“23 MART CUMA

09. 30-11.15 AÇILIŞ PROTOKOL KONUŞMALARI

11.15-12.00 ÜNİVERSİTE MERKEZ CAMİİ TEMEL ATMA TÖRENİ

12.00-14.30 CUMA NAMAZI

ÖZEL OTURUM: DİN, SOSYAL HAYAT, MEDYA VE GÜNCEL KONULAR

14.30-16.30 Moderatör: Sn. Prof. Dr. Ahmet KIZILAY (İnönü Üniversitesi Rektörü)

Sn. Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Diyanet İşleri Başkanı)

Sn. Prof. Dr. Rahmi ER (Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili)

Sn. Nazif YILMAZ (MEB Din Öğretimi Genel Müdürü)

Sn. Prof.Dr. Murtaza BEDİR (Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi)

YER Turgut Özal Kongre -Kültür Merkezi Mavi Salon

İKİNCİ OTURUM: YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNİN YÖNETİMİ, KOORDİNASYONU VE ÖĞRETİM PROGRAM ARININ DEĞERLENDİRİLESİ 17.00-19.00

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ali KÖSE

1 İlahiyat Eğitiminin Standartlarının Belirlenmesi ve Akreditasyon çalışmalarının Yapılması

2 Pedagojik Formasyon Eğitim Programları ve Uygulamaların Tartışılması

3 İLİTAM Programının Değerlendirilmesi ve Pedagojik Formasyon Eğitiminin Eklenmesi

4 İlahiyat Lisans Eğitimi Düzeyinde Mesleki Alanlara Yönelik Sertifika Programları (Din Hizmetleri Gibi) Açmak

5 Fakülteler Arası Müfredat Uyumu Sağlanması

6 Hazırlık Sınıfı ve Ara Sınıfların Arapça Eğitim Düzeylerinin Tartışılması

7 İlahiyat Fakültelerine Girişte Taban Puan Uygulanması

8 Mevlana ve Erasmus Programlarının Aktif Hale Getirilmesi

9 Lisansüstü Eğitim ve Karşılaşılan Problemlerin Tartışılması

YER Turgut Özal Kongre -Kültür Merkezi Mavi Salon

24 MART CUMARTESİ

09.30.10.30 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

1 Fakültelerde İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının T.C Vatandaşlığına Geçmeleri Halinde Alınacak Önlemler,

2 Dekanlar Konseyinin oluşturulmasına Dair İstişare

3 İlahiyat Fakülteleri Hakkında Medyada Çıkan Yazı ve Yorumların Değerlendirilmesi

4 Afrin Zeytin Dalı Harekâtı ve Terör Örgütlerinin Tel’ini

YER Turgut Özal Kongre -Kültür Merkezi Mavi Salon

10.30-10.45 ARA

DÖRDÜNCÜ OTURUM SONUÇ BİLDİRGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

12.00-12.30 Sonuç Bildirgesinin Basına Açıklanması”

Bülten- malatyahaber.com