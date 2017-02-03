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Malatya Haber -

İlçe Belediyesinden Öğrencilere Gezi

İlçe Belediyesinden Öğrencilere Gezi
  • 03.02.2017
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Arguvan Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için gezi düzenledi.

Gezi kapsamında ilçedeki öğrenciler Battalgazi’deki Kervansaray, Arslantepe Höyüğü ve Poyraz Konağı’nı ziyaret etti.

Alışveriş merkezinde yemek yiyen öğrenciler, daha sonra sinemada film izledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler için yarıyıl tatilinde gezi düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin daha başarılı olmaları, sosyal faaliyetlerle kendilerini daha da geliştirmelerini sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olarak yetişmeleri için öğrencilere destek veremeye devam edeceğiz. Ayrıca gezi programımıza destek olan Battalgazi Belediyesine, Malatya Park yönetim kuruluna teşekkür ederiz.” dedi.

AA

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