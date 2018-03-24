İlçe Giriş ve Çıkışına Tabela
Arguvan Belediyesi tarafından ilçe giriş ve çıkışına tabela yerleştirildi.
Belediye tarafından ilçe girişine “Türkü diyarı Arguvan’a hoş geldiniz”, çıkışında ise “Güle güle” yazılı tabela konuldu. Ayrıca ilçe merkezinde Hurşit Eren Parkı girişine ise Nazım Hikmet’in şiiri eklendi.
Yeni Mahalle Muhtarı Yücel Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Yıldırım, ilçelerinin her alanda gelişen, değişen yeni bir vizyon oluşturmaya başladığını belirterek, çalışmalarında dolayı Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a teşekkür etti.
AA
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