İlçe Müftüsü Kalp Krizi Geçirdi

Kalp krizi geçiren Darende İlçe Müftüsü Ahmet Varol, hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM)’ne kaldırıldı. Varol’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir süredir tedavi gören Darende İlçe Müftüsü Ahmet Varol bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan Müftü Varol için hayati tehlikesi bulunmasından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nden hava ambulansı istendi.

İlçe şehir stadına inen hava ambulansı ile kısa sürede Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilen Müftü Varol burada tedavi altına alındı. Varol’un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

iha