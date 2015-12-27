İlçede Çevre Düzenlemesi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde çevre düzenlemesi için başlatılan çalışmalar ligi görüyor.

Arapgir ilçesinde çevre düzenlemelerinde ilçede kötü görülen baraka ve saçlardan yapılmış garajlar yıkılarak çevreye güzel bir görünüm verilmeye başlandı.

Çalışmalara destek veren Arapgir İlçe Emniyet Amirliği, polis karakolunun yanında bulunan sacdan yapılmış olan ve göze kötü görülen barakalar yıkarak çevre düzenlemesi yapıldı.

ÇEVRE PLANI TOPLANTISI..

Bu arada Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan Çevre Düzeni Planı hakkında Malatya’da bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.

Vali Ulvi Saran imzası ile kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda, Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Danışmanlık Hizmet Alımı işinin 5 Kasım 2009 tarihinde başlanıldığı hatırlatılarak, “Planlama bölgesindeki iller için Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli bölgenin mevcut durumu ve potansiyellerin yansıtan gerçekçi plan kararlarının verilmesinde, yerelden edinilecek bilgi, belge ve dokümanların güncel ve doğru olarak elde edilebilmesi büyük önem taşımaktadır” denildi.

Başta yerel idareler olmak üzere, ilgili diğer kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına söz konusu plan çalışmasının kapsamı hususunda bilgi verilmesi amacıyla 16 Temmuz 2010 günü saat 14.00’de Özel İdare Salonu’nda bir toplantı düzenleneceği belirtildi.