İlçede Eczane Açtı

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in eşi Eczacı Ferhan Özdemir’in eczanesi Battalgazi ilçesinde hizmete açıldı.

Battalgazi ilçesinde Cerrahpaşa adı altında hizmet verecek olan eczanenin açılışına Battalgazi İlçesi Kaymakamı Abdulmuttalip Aksoy, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Özdemir ailesi yakınları, doktorlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Battalgazi Kaymakamı Abdulmuttalip Aksoy, “Eczacı Ferhan Özdemir’e çalışma hayatında başarılar diliyorum. Her türlü sıkıntıda yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi ilçesinde sağlık alanında büyük yatırımların yapıldığını ifade ederek, “Battalgazi ilçemiz gün geçtikçe hızlı bir değişim ve gelişme süreci içerisinde.

Battalgazi’de sağlık yönünden büyük bir aşama kaydedildi. Yeni bir sağlık ocağı, sağlık evi ve önümüzdeki günlerde Devlet Hastanesi tarafından poliklinik olarak değerlendirilecek olan binamız hizmete girecek. Battalgazi halkının kişisel ve toplumsal sağlığı açısından önemli bir kilometre taşı olmuştur” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası Cerrahpaşa eczanesinin açılışı gerçekleştirildi.