“İlçede Planlı Büyüme Olmalı”
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Malatya’nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.
Doğanşehirli olan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Doğanşehir’e bakışını anlattı. İnşaat sektöründeki gelişmelerin dikkatini çektiğini ifade eden Prof. Dr. Karatepe, Doğanşehir’in planlı büyümesi gerektiğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Yalçın Karatepe, doğduğu ilçeyi özlediğini belirterek, Doğanşehir’in turizm açısından da canlandırılması gerektiğini kaydetti.
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