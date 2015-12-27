İlçedeki Dar Gelirliler İçin

Malatya’nın Darende ilçesinde inşaatına başlanılan sosyal konutların, ilçedeki fakirleri sıcak yuvaya kavuşturacağı bildirildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 5 bloktan oluşan 90 evi kapsayan sosyal konutların yapıldığı ilçe merkezindeki Hacıderviş Mahallesi Sarıtepe mevkiindeki inşaatta Belediye Meclis Üyesi Sıtkı Kihtır’la birlikte incelemelerde bulunan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik yapılan evlerin ilçede önemli bir ihtiyacı gidereceğini ifade etti.

İsa Özkan; “45 metrekare kullanım alanı bulunan tamamlandığında içerisinde eşyaları ile teslim edilecek sosyal konutlar, ilçemizde ikamet eden varsa şehit aileleri ve yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılacak. Oluşturulacak komisyonun kararıyla kimlere verileceği belirlenecek konutlar evi olmayan, gerçek hak sahiplerine dağıtılarak devletin garibanlara sağladığı bir imkan olarak sunulacaktır. 4 milyon 500 bin TL bedelle bir inşaat firması tarafından ihalesi alınan sosyal konutlar 1 yıl içerisinde teslim edilecektir” dedi.