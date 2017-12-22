“İlçelerimize Değer Katıyor”

Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçeye yapılması planlanan Kültür Merkezi projesi Malatya genelinde yaygınlaşırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapımı devam eden Doğanyol İlçesi Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kültür Merkezi inşaatı inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.

Gülbey: Doğanyol ilçesinin ihtiyacı olan bir hizmet

Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Doğanyol ilçesinin çok amaçlı bir kültür merkezine ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan Gülbey, “İlçemizde toplantı ve düğünlerimizi yapabileceğimiz kapalı bir mekânımız bulunmamaktaydı. Yapımı devam eden Kültür Merkezi çok amaçlı olarak planlandı. Alt katta sınıflar ve atölyeler, üst katta ise toplantı ve düğünlerde kullanılmak üzere büyük bir salon bulunmakta. Doğanyol İlçemizin ihtiyacı olan bu güzel eseri ilçemize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Çakır: Bir eksikliği daha gideriyoruz

Çok amaçlı kültür merkezlerinin ilçelere ciddi manada değer kattığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “İlçelerimizde birçok faaliyetin bir arada yapıldığı çok amaçlı kültür merkezlerinin eksikliği hissediliyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksikliğin giderilmesi için birçok ilçemizde ve mahallelerimizde çok amaçlı kültür merkezi projesini hayata geçirdik. Doğanyol ilçemizde de bir kültür merkezine ihtiyaç vardı. Yapmış olduğumuz istişareler sonrasında buraya bir kültür merkezi yapılmasına karar verildi. Bu projemizle buradaki bir eksikliği daha gideriyoruz. Doğanyol ilçemizde yapımı devam etmekte olan kültür merkezi içerisinde atölyeler, sınıflar, kütüphane ile çok amaçlı kullanılabilecek bir toplantı salonu bulunmakta. Kaba inşaatı tamamlanan ve 2018 yılı içerisinde açmayı düşündüğümüz Kültür Merkezi inşasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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